Confía López Obrador en que México encabece el BID

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que espera que México encabece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, Estados Unidos.

El mandatario federal contempla que sea el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien sea elegido como candidato para dirigir el BID, esto debido a que México tiene 'más estabilidad y potencial de crecimiento' en el ámbito financiero.

Igualmente, López Obrador comentó que Esquivel es un 'buen economista' por ello fue seleccionado según el presidente, explicó además que Alicia Bárcena dejó la candidatura del BID por que tiene un 'asunto familiar'.

'México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID porque es un buen economista, no es para tener créditos nosotros, nosotros no queremos endeudar al país, no vamos solicitar, pero sí hay países que requieren un apoyo', dijo.