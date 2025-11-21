Confianza en México impulsa inversión extranjera: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las cifras récord de inversión extranjera directa (IED) registradas este año son resultado de la confianza que existe en la economía mexicana y en el modelo económico aplicado durante la Cuarta Transformación.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, sostuvo que la economía del país se mantiene “sólida y fuerte”, aun cuando el crecimiento no fue elevado debido a factores externos como el desempeño de Estados Unidos y temas arancelarios.

Crecen los empleos formales pese a un menor dinamismo

Sheinbaum subrayó que, a pesar de ese contexto internacional, México continúa generando empleos.

Destacó que octubre cerró como el mes con más empleos formales en la historia, señal que, dijo, refleja la capacidad del país para sostener su actividad económica.

Estas cifras, consideró, están siendo monitoreadas por inversionistas que ven en México una oportunidad estratégica, especialmente por su cercanía con Estados Unidos y el auge del nearshoring.

Sectores electrónicos y relación con EUA impulsan inversiones

La mandataria señaló que uno de los sectores con mayor flujo de capital es el electrónico, donde la llegada de nuevas plantas y ampliaciones industriales sigue acelerándose.

Aseguró que la relación con el gobierno estadounidense es positiva y que eso también fortalece la llegada de inversiones. Con la próxima revisión del T-MEC, dijo, habrá aún mayor certidumbre para los capitales extranjeros.

“Con la revisión del T-MEC habrá mayor certidumbre para la inversión”, agregó la mandataria.

Peso sin riesgos y mayor certidumbre con el T-MEC

Sobre el tipo de cambio ,la titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que no existen riesgos para el peso mexicano.

“Si hubiera riesgos, no se estarían comprando pesos”, dijo al destacar la fortaleza de la moneda frente al dólar en los mercados internacionales.

Por otra parte, reiteró que que la inversión extranjera directa ha aumentado gracias a la confianza que hay en México y a que el modelo económico impulsado durante los últimos años “está funcionando”.

