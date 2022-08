Confirma AMLO captura de generadores de violencia de Tijuana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la detención de los presuntos responsables generadores de violencia en la ciudad de Tijuana hace un par de días.

De acuerdo con el mandatario federal, se trata de jefes del crimen organizado que fueron capturados en los municipios de Los Mochis y en Culiacán en el estado de Sinaloa.

Sin embargo aseguró que ya se han detenido a "muchos" de los que participaron en dichos hechos delictivos en la ciudad fronteriza.

Asimismo, acusó que organizaciones criminales y la "oposición" aprovecha los hechos violentos, disturbios y asesinatos para hacer propaganda contra su gobierno, pero aseguró que "no hay elementos" para dar dichas acusaciones.

"No se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se toca. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador de eso no tengo duda", argumentó.