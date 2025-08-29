Confirma Federación visita de Marco Rubio el 3 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes que el próximo 3 de septiembre se concretará la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, en el marco del fortalecimiento de la relación bilateral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el encuentro tendrá como objetivo cerrar un marco de entendimiento en diversos temas, entre ellos la seguridad, aunque aclaró que no se firmará aún un acuerdo específico.

“El enfoque será la coordinación y colaboración sin subordinación en el tema de drogas”, puntualizó Sheinbaum, quien destacó que este nuevo marco busca reforzar la cooperación binacional sin comprometer la soberanía de México

Marco Rubio también visitará Ecuador y busca avanzar en temas clave para la diplomacia del Gobierno de Donald Trump como la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial o contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

En Quito, la visita de Rubio tendrá especial foco en ”contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según explica un comunicado del Departamento de Estado publicado el jueves, en referencia a los compromisos adquiridos por Ecuador con China, en un momento en que el Gobierno de Daniel Noboa busca redibujar la deuda contraída con el gigante asiático.

