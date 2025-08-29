Cerrar X
Confirma_Federacion_visita_de_Marco_Rubio_el_3_de_septiembre_625cfa6ffd
Nacional

Confirma Federación visita de Marco Rubio el 3 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 3 de septiembre se concretará la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio a México

  • 29
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes que el próximo 3 de septiembre se concretará la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, en el marco del fortalecimiento de la relación bilateral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el encuentro tendrá como objetivo cerrar un marco de entendimiento en diversos temas, entre ellos la seguridad, aunque aclaró que no se firmará aún un acuerdo específico.

“El enfoque será la coordinación y colaboración sin subordinación en el tema de drogas”, puntualizó Sheinbaum, quien destacó que este nuevo marco busca reforzar la cooperación binacional sin comprometer la soberanía de México

Marco Rubio también visitará Ecuador y busca avanzar en temas clave para la diplomacia del Gobierno de Donald Trump como la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial o contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

En Quito, la visita de Rubio tendrá especial foco en ”contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según explica un comunicado del Departamento de Estado publicado el jueves, en referencia a los compromisos adquiridos por Ecuador con China, en un momento en que el Gobierno de Daniel Noboa busca redibujar la deuda contraída con el gigante asiático.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ted_Cruz_9f82bb4327
Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador en combate a narco
Whats_App_Image_2025_08_29_at_6_27_43_PM_e4dd6e3754
Presume Flores reducción de homicidios. 'No bajaremos la guardia'
6e05a883_2d0a_4a6d_a47c_1d221f159f65_fe03aee22a
Se desploma avioneta al sur de Reynosa; tres personas lesionadas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25242499999391_7032939495
Chelsea recibe ayuda del VAR en victoria 2-0 sobre Fulham
AP_25242520772753_783cab1ec9
Piastri logra su primera pole en el GP de Países Bajos
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090951_406_198194d2ad
Putin viaja a China en busca de apoyo militar y económico
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
publicidad
×