Confirma López Obrador demanda contra abogado de García Luna

En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que realizará la demanda contra César de Castro, abogado del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, por supuestos daños a la moral.

López Obrador comentó que esta a la espera de que sus asesores le informen sobre el procedimiento a seguir, para determinar el proceso y donde se podrá interponer el recurso contra el letrado.

Cabe recordar que durante el juicio de García Luna, uno de los testigos señaló que se entregó dinero del narcotráfico para financiar una campaña política relacionada con López Obrador.

Debido a esto, el mandatario decidió emprender la demanda por supuestos daños a la moral, dicha acción aseguró que le recuerda cuando demandó al ex presidente Enrique Peña Nieto de haber gastado más recursos en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

'Fíjense si no me va a extrañar el juicio que al final de cuentas yo fui el único señalado, esto me recuerda a la elección de 2012, que acusamos al candidato del PRI, el licenciado Peña de haber gastado más como se demostró después', recordó el Ejecutivo.