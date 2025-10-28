Confirma México que pedirá extradición de Víctor Álvarez Puga

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que el gobierno de México solicitará la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Estados Unidos tras permanecer prófugo desde 2021.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que su administración está a la espera de la información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el proceso legal y la ubicación exacta del empresario.

“Estamos esperando toda la información de la Fiscalía y espero que en unas horas podamos tenerla completa”, explicó la mandataria.

“Sí, la idea es que sea enviado a México”, añadió.

Reportes preliminares indican que Álvarez Puga fue asegurado por autoridades estadounidenses debido a irregularidades en su estatus migratorio, al no contar con una visa de trabajo ni de turista.

El empresario chiapaneco enfrenta acusaciones en México por lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal y peculado, derivadas de presuntos contratos irregulares con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante los cuales se habrían desviado más de $3 mil millones de pesos.

Por otra parte, Álvarez Puga y Gómez Mont fueron señalados por la FGR como parte de una red de empresas fachada usadas para triangular recursos públicos entre 2016 y 2018.

Desde entonces, ambos se encontraban prófugos y contaban con fichas rojas de Interpol.

