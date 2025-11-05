Confirma Presidencia a Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles que Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asumirá este mismo día la presidencia municipal.

“Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, hoy toma posesión en el Congreso”, señaló durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde también expresó su compromiso de acompañar a la familia del edil asesinado.

Sheinbaum promete justicia por el crimen de Manzo

Sheinbaum relató que sostuvo una reunión privada con Grecia Quiroz, el hermano de Carlos Manzo y un equipo cercano, donde le manifestaron su exigencia de justicia y resultados en la investigación.

“Evidentemente ellos exigen justicia y que se llegue hasta el final de la investigación. Platicamos hacia adelante y acordamos seguir en comunicación”, explicó la mandataria, quien aseguró que su gobierno mantendrá el apoyo a la familia y al municipio.

Reunión con Ramírez Bedolla por el Plan Michoacán

La mandataria también informó que este miércoles sostuvo un encuentro con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca atender las causas de la violencia y fortalecer la seguridad en la región.

Destacó que este plan será elaborado junto con el gabinete legal y ampliado, así como con distintos sectores sociales del estado.

“Esperamos tener un primer borrador este viernes por la tarde y presentarlo la próxima semana”, detalló.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal dijo que el gobernador Ramírez Bedolla,

tendrá hoy una reunión con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para avanzar en los componentes de seguridad del plan estatal.

“Estamos trabajando en conjunto para que haya justicia, paz y desarrollo en Michoacán”, concluyó Sheinbaum, quien reiteró que Uruapan contará con todo el respaldo del Gobierno Federal tras el asesinato de su alcalde.

