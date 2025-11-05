Confirma presidenta que denunció al hombre que la acosó

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que presentó una denuncia formal contra el hombre que la acosó físicamente cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en su trayecto de Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Me fui caminando porque es más corto. No tiene ninguna otra explicación, si salía en auto íbamos a llegar 20 minutos después y por eso decidimos irnos caminando. Mucha gente se acercó a saludarnos y todo fue sin ningún problema hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada y vivo este episodio de acoso", relató en su conferencia matutina.

En el momento estoy hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato y llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo. Lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", añadió.

“Sí sentí la cercanía de este personaje, estaba totalmente alcoholizado. Esto es algo que viví como mujer, lo he vivido antes, cuando era estudiante, cuando era joven”, dijo.

La mandataria subrayó que su decisión de proceder legalmente busca enviar un mensaje de justicia y protección a todas las mexicanas.

“Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mexicanas?”, declaró.

Anuncia campaña nacional contra el acoso

Sheinbaum adelantó que su gobierno revisará si el acoso es considerado un delito penal en todos los estados del país, y que lanzará una campaña de prevención y concientización, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

“Esto no debe ocurrir, nuestro espacio personal no lo puede vulnerar nadie”, enfatizó.

“Esto no es un asunto personal, es un asunto de todas las mujeres”, señaló Sheinbaum, al reiterar su compromiso de impulsar acciones concretas contra el acoso y la violencia de género.

“No tengo pensado cambiar mi seguridad”, dice Sheinbaum

Por otra parte, aseguró que no reforzará su seguridad personal ni modificará su forma de interactuar con la ciudadanía.

La mandataria explicó que no puede “estar lejos de la gente” y que su equipo de ayudantía continuará acompañándola como hasta ahora.

“Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente. Aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido”, dijo.

“La gente también nos cuida”, afirma la presidenta

Sheinbaum reiteró que no hay ninguna alerta de seguridad en su contra, de acuerdo con los reportes del Gabinete de Seguridad, por lo que considera innecesario incrementar su protección.

“Si el Gabinete de Seguridad, el secretario, el Sistema Nacional de Seguridad me dicen: ‘hay una alerta contra usted’, bueno, pues entonces habría que reforzar en algún lugar. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía”, subrayó.

La mandataria sostuvo que su prioridad es mantener la cercanía con la ciudadanía, tanto en la capital como en sus giras por los estados.

“Nosotros seguimos caminando cerca de la gente, porque lo otro sería aislarse, y la gente nos cuida también”, expresó.

El agresor fue detenido en la CDMX

Horas después del incidente, autoridades confirmaron la detención de Uriel “N”, el hombre que acosó a la presidenta mientras saludaba a simpatizantes afuera de Palacio Nacional.

El sujeto fue arrestado en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se determinará su situación legal.

Por otra parte, cabe señalar que el hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, en las imágenes se observa a Sheinbaum saludando y tomándose fotos con ciudadanos, cuando el individuo se acerca por detrás, la toca inapropiadamente e intenta besarla.

La mandataria se apartó sin perder la calma, mientras su equipo de seguridad intervenía para contener al agresor, quien aún alcanzó a gritarle “Claudia de América”.

Comentarios