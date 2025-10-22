Cerrar X
Confirma Sheinbaum nueva fecha para mostrar avances del Mundial

La presidenta anunció que la presentación oficial se realizará el lunes 27 de octubre, tras posponerse por las inundaciones en varias entidades del país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles 22 de octubre que la presentación oficial de los avances del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 27 de octubre.

El evento había sido originalmente programado para el lunes 20 de octubre, pero fue pospuesto debido a las inundaciones que afectaron a Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

“Lo íbamos a presentar este lunes 20 de octubre, pero por la emergencia de las inundaciones en Veracruz decidimos posponerlo una semana, entonces el lunes que viene presentamos cómo van los avances de los preparativos del Mundial”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

El evento contará con la presencia del representante de FIFA en México y de miembros del Comité Organizador Local.

Los funcionarios ofrecerán un informe detallado sobre la infraestructura, movilidad y coordinación interinstitucional de cara al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Boletos y reventa, un tema de FIFA

Durante la conferencia, Sheinbaum también informó sobre la plataforma exclusiva de intercambio de boletos en México. Aclaró que este asunto no depende del gobierno federal, sino de la FIFA.

“Eso no lo decide el gobierno, es FIFA. Aquí va a venir el representante de FIFA en México el lunes 27, y ahí pueden hacerle las preguntas, lo que tiene que ver con venta de boletos, etcétera, es un tema vinculado con la FIFA y los organizadores mexicanos”, puntualizó.

Dichas declaraciones se dan en medio de reportes sobre reventa ilegal de boletos, especialmente para el partido inaugural, que se celebrará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.


