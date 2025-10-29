Confirman avistamiento de vaquitas marinas en México

El Gobierno de México y la organización Sea Shepherd Conservation Society confirmaron que entre mayo y septiembre de 2025 se avistaron entre siete y diez ejemplares de vaquita marina, incluido el nacimiento de nuevas crías, durante dos proyectos de monitoreo en el Alto Golfo de California.

Los resultados, presentados en el informe del “Crucero de Observación Vaquita Marina 2025”, representan un rayo de esperanza para la especie más amenazada del planeta, cuya población ha estado al borde de la extinción por la pesca ilegal de totoaba.

Sin disminución y con señales de reproducción

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de Semarnat, Marina Robles, destacó que los estudios muestran que la población se mantiene estable:

“La vaquita está ahí, se mantiene, no continuó la tendencia a la baja y sigue reproduciéndose”, afirmó.

Por su parte, Pedro Álvarez-Icaza, titular de Conanp, aseguró que por tercer año consecutivo los datos científicos confirman que no hay disminución sustancial en la población.

Los monitoreos acústicos registraron 254 encuentros entre mayo y septiembre, mientras que los avistamientos visuales se realizaron con embarcaciones de Sea Shepherd, el Seahorse y el Bob Barker, equipadas con tecnología especializada y tripuladas por expertos mexicanos e internacionales.

El presidente de Sea Shepherd, Julián Escutia, reafirmó el compromiso de la ONG con la conservación de la vaquita marina:

“Seguiremos trabajando con el Gobierno de México y aliados locales e internacionales para proteger su hábitat”.

El proyecto también involucró a pescadores y jóvenes de San Felipe, Baja California, quienes participaron en las jornadas de observación y en la recolección de datos acústicos.

Según el reporte, hubo una probabilidad del 67% de que el número total de vaquitas observadas esté entre 7 y 10 individuos, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2024.

