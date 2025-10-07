Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los seis mexicanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, fueron liberados y ya iniciaron su repatriación a México.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador mexicano en Israel, quien los acompañará durante su regreso a la Ciudad de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las seis personas mexicanas que estaban detenidas, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, quienes participaron en la… pic.twitter.com/eBx1JVm78i — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025

México agradece apoyo de Jordania y mantiene contacto con familias

La SRE expresó su agradecimiento al Gobierno de Jordania por facilitar las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los mexicanos a ese país.

Asimismo, la dependencia reiteró que ha mantenido comunicación constante con los familiares de los repatriados y que su principal prioridad sigue siendo “garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior”.

Sheinbaum celebra la repatriación y defiende a los connacionales

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el avance del proceso de repatriación y reiteró su respaldo a los seis mexicanos, señalando que “no cometieron ningún delito”.

“Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador. Y se está buscando ya muy pronto su repatriación”, dijo la mandataria, quien adelantó que ya existía una fecha acordada de regreso y que solo esperaban “el último acuerdo” con el Gobierno israelí.

Interceptación de la Flotilla Sumud desató tensión diplomática

La semana pasada, las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueron interceptadas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que generó una respuesta inmediata del Gobierno de México, que envió cuatro notas diplomáticas a Israel para exigir información sobre la detención, garantías de integridad física y posteriormente, la repatriación de los connacionales.

Comentarios