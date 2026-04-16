Construrama celebra 25 años impulsando el crecimiento de México

Cemex conmemora el 25 aniversario de Construrama, la red de tiendas de materiales para la construcción más grande de México, consolidada como un modelo de colaboración que impulsa el crecimiento de miles de negocios y fortalece la industria de la construcción en el país.

Desde su creación en 2001, Construrama nació con la visión de integrar una red nacional de distribuidores independientes, ofreciendo un servicio de calidad cercano, profesional y respaldado por la experiencia de los propios dueños de negocio.

Hoy, a 25 años de su fundación, Construrama cuenta con alrededor de 2,400 puntos de venta a nivel nacional, que la posicionan como un referente en el sector y un aliado clave para quienes construyen en México.

“Construrama es un modelo de largo plazo con empresarios locales que conocen profundamente a sus comunidades. Durante 25 años, este esquema respaldado por Cemex ha combinado cercanía, profesionalización y confianza para acompañar a quienes construyen en México y fortalecer miles de negocios en todo el país”, aseguró Alberto Lozano, Vicepresidente del Segmento Distribución de Cemex México.

A lo largo de su historia, la red ha evolucionado constantemente mediante la profesionalización y estandarización del servicio, con iniciativas como Universidad Construrama, incorporada hace 9 años, y distinciones como Sello de la Casa, que fortalecen la competitividad de sus concesionarios y mejoran la experiencia de los clientes.

Entre sus principales innovaciones destacan su plataforma de comercio electrónico, que permite realizar pedidos en línea las 24 horas con opciones de pago seguras y entrega directa en obra; esquemas de financiamiento que facilitan el desarrollo de proyectos, y un programa de lealtad diseñado para reconocer y beneficiar a sus consumidores finales.

Estas soluciones consolidan a Construrama como un ecosistema que combina cercanía, profesionalización e innovación, lo que fortalece la relación entre los concesionarios y sus comunidades, y genera valor para toda la cadena de la construcción.

A 120 años de su fundación, Cemex reafirma su compromiso de crear confianza y seguir impulsando modelos de negocio que promuevan el desarrollo de sus clientes, contribuyan al crecimiento económico local y continúen construyendo un mejor futuro para México.

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