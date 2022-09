Consulta para mantener el ejército en calles va sin el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que se realizará una consulta ciudadana para decidir si las Fuerzas Armadas se quedan o no en las calles.

Sin embargo, el mandatario federal aclaró que esta 'consulta' no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que les pediría mucho dinero para realizar dicha encuesta.

"No queremos que participe el INE porque nos va a pedir mucho dinero: viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste", indicó el presidente.