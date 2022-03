Contempla AMLO cuota para 'seguridad social' a periodistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que se estudia implementar una cuota o prima para garantizar la protección y seguridad "social" a los periodistas en México.

Dicha acción se debe a la cantidad de periodistas asesinados en el país en el 2022, actualmente se cuentan ocho profesionales de la comunicación asesinados en la nación.

Para poder financiar dicha "garantía" el mandatario federal contempla que se destine una parte del presupuesto de publicidad del gobierno de México.

"Ya no es mucho, ya no es como antes, pero si no puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota, y garantizar la seguridad social de los periodistas", expresó López Obrador.