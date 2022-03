Contempla AMLO vetar ley de créditos de nómina

El mandatario federal aseguró que él mismo buscaría vetar la reforma.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que vetará la iniciativa de ley que prevé regular créditos de nómina con cobranza delegada, lo que permitiría a los bancos cobrar pagos directamente del salario.

"No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador", apuntó el mandatario en su rueda de prensa diaria, esta vez desde Minatitlán, Veracruz.

El presidente agregó: "Ningún banco debe hacerlo. Ninguna institución financiera. Y el Gobierno no debe prestarse a esto. No estoy de acuerdo con esta iniciativa".

López Obrador recordó que esta iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Diputados con cambios, por lo que regresó al Senado.

"Afortunadamente, todavía no se aprobó. Se regresa al Senado. Ojalá los senadores la revisen bien. Los legisladores, muchas veces, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. (...) Hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa", apuntó.

Finalmente, dijo que era "respetuoso" del Poder Legislativo, aunque afirmó que, de aprobarse, él mismo buscaría vetar la ley.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que regula los Créditos de Nómina con Cobranza Delegada.

Y la devolvió al Senado para su debate y posible aprobación.

El documento, que adiciona diversas disposiciones a las leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, fue avalado en lo particular por 227 votos a favor, 210 en contra y 7 abstenciones.

Esta iniciativa de ley ha causado controversia porque busca impulsar un tipo de financiación que se entrega tomando como garantía el pago quincenal o mensual que reciben los trabajadores.

Según esta ley, una vez se obtiene el crédito, el trabajador puede autorizar a la empresa donde trabaja descontar directamente de su nómina un monto específico para realizar pagos parciales, periódicos o totales, sobre el préstamo que tiene con su entidad financiera.

