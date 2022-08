Contemplan uso de agua de El Pinabete para consumo humano

El gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) analizan el agua que se extrae de la mina El Pinabete, y por medio de un comunicado expusieron que se contempla el uso de dicho liquido vital para el consumo humano.

De acuerdo con el documento presentado por la Federación, dicha agua extraída de los pozos de la zona donde se encuentran atrapados 10 mineros desde hace casi 3 semanas, se esta descargando en el Río Sabinas.

Igualmente, la Federación explicó que a pesar de la coloración del agua en tono café marrón, esta no presenta riesgo para su consumo, ya que se terminará depositando en el fondo del río.

"Los resultados de calidad del agua demuestran que, a pesar de su coloración, no es tóxica para consumo humano ni para consumo de animales", señala el documento.

Asimismo se dio a conocer que no hay presencia de sulfuros en el agua de las descargas, y que metales tóxicos como arsénico, cromo, cadmio, plomo y mercurio, se encuentran en concentraciones muy bajas.

"El agua para consumo humano del municipio de Sabinas, no proviene del río Sabinas, ya que se abastece de pozos subterráneos que se encuentran fuera del área de influencia de la mina El Pinabete, por lo que actualmente no existe riesgo para la población. Igualmente, se tomaron muestras de calidad de agua en estas fuentes de pozos y se encontró que el agua no resulta tóxica para consumo humano", finaliza el documento.