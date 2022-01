Continúa compra de medicinas; Ómicron el 'final de pandemia'

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud de México informó que prosiguen la compra de medicamentos y material para curación en el país para atender las demandas de los ciudadanos, así lo mencionó durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Igualmente, agradeció a elementos de las Fuerzas Armadas por la distribución de equipos de protección en 18 estados del país.

Las cifras según indicó la Secretaría de Salud (SS), son 1 billón 459 millones 288 mil 818 piezas, lo que representa 59% de las piezas emitidas y 41 por ciento distribuida en la federación; el monto fue de casi 77 mil millones de pesos (mdp).

Entre las instituciones sanitarias y de cuidados clínicos beneficiados, se encuentran el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), entre otros; un total de 1 billón 127 millones 710 mil 115 piezas liberadas y 78 mil 837 órdenes de suministros solicitadas en el país.

Fueron 14 países a los que recurrió la secretaria para abastecerse de medicinas, entre los que se encuentran medicamentos biológicos, controlados, de red fría, red seca, material de curación y vacunas contra el SARS-CoV-2.

En cuanto a las piezas de equipo de protección especial, fueron 1 millón 520 mil 405 de equipos entregados por la SS con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Destacó además que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realiza la verificación para la calidad de los medicamentos para su uso, además agregó que se liberaron medicinas de uso oncológico.

Igualmente, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell informó en la 'mañanera' que si bien hubo un incremento del 12% en los casos de Covid-19 respecto a su variante Ómicron, la velocidad de crecimiento de la pandemia se reduce.

"Aunque se propaga rápidamente, dando un gran número de casos, no son de gravedad, sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable, y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del periodo epidémico, no solo en México, si no en el mundo", aseguró.