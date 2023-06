Continúa polémica por video de reclamo de Sheinbaum

Actualmente se está investigando quien filtró dicho video, pues en aquel evento donde se captó a la exmandataria se tenía prohibido el uso de celulares.

El reclamo de Claudia Sheinbaum hacia Alfonso Durazo durante la convención de Morena el pasado 11 de junio sigue dando de que hablar.

Durazo Montaño manifestó que nunca se acordó con los aspirantes a la candidatura de Cuarta Transformación sobre la asistencia de sus simpatizantes o el comportamiento que deberían mostrar hacia los otros contendientes.

“En ese momento, lamentablemente no había acuerdo entre los aspirantes para que las cosas al exterior sucedieran de una manera distinta a la que sucedieron”, señaló Durazo.

En el video que se hizo viral se le escucha decir a Durazo: “Nada más me recibieron a mí [...] ¡Te juro que ya me cansé, ya me cansé!”.

Por otra parte, además se está investigando quien filtró el video ya que ese día tenían prohibido tener celulares, incluso se los habían quitado a la entrada del lugar.

Sin embargo, se observa claro que alguien lo traía y grabó el reclamo de Sheinbaum.