Costo de seguros obedecerá a oferta y demanda: Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que la reciente adenda a la Ley de Ingresos no implica un aumento automático en las pólizas de seguros.

Explicó que el ajuste aprobado por el Congreso únicamente precisa los criterios para acreditar ciertos gastos y evitar exenciones indebidas de IVA.

Durante la conferencia matutina, el funcionario señaló que se trata de un transitorio que define procedimientos fiscales específicos para las aseguradoras, sin modificar de forma directa el costo de las primas.

El mercado marcará los precios

Amador Zamora subrayó que, como en cualquier sector, los precios de los seguros se determinan por la oferta y la demanda.

Reconoció que los cambios fiscales forman parte de los factores que influyen en los costos, pero descartó que exista presión inmediata para encarecer los productos.

Añadió que el propio gremio asegurador emitió una aclaración pública en la que señaló que no contempla incrementos en las primas derivados de esta medida.

"Como en cualquier mercado esto se resuelve por la oferta y la demanda, el tema del transitorio es uno de los factores que entra dentro de la formación de los costos, así es que vamos a estar muy atentos, digamos, a la situación de la industria comentó Zamora.

Hacienda seguirá de cerca al sector

El titular de Hacienda afirmó que el gobierno dará seguimiento a la evolución del sector asegurador, al considerarlo estratégico para la economía nacional.

Reiteró que no se prevé un ajuste inmediato en los precios y que cualquier variación responderá a condiciones del mercado, no a una instrucción fiscal directa.

Finalmente, descartó hacer un llamado específico a las aseguradoras para contener precios, al insistir en que serán las dinámicas comerciales las que definan el costo final de las pólizas.

