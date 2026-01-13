Podcast
Nacional

Crean la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

El ATTRAPI será un organismo descentralizado y sectorizado de la SICT facultado para planear, construir y prestar el servicio de trenes de pasajeros

  • 13
  • Enero
    2026

El Gobierno federal publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), con el objetivo de fortalecer la planeación y el desarrollo del sector ferroviario en el país.

La ATTRAPI será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y tendrá como atribuciones planear, construir, regular y operar la infraestructura férrea, así como conducir el desarrollo del Sistema Ferroviario Mexicano.

Entre sus funciones se incluye la contratación de obras públicas como vías, estaciones, terminales, talleres y patios, bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, conectividad y multimodalidad. Además, podrá diseñar y supervisar proyectos de transporte público de pasajeros e infraestructura urbana, en colaboración con estados y municipios.

La Agencia también promoverá la integración y multimodalidad de los sistemas de transporte público y dará continuidad al proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la construcción de 3 mil kilómetros de nuevas vías para trenes de pasajeros.

Actualmente se desarrolla la primera fase de construcción de las rutas AIFA–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo.


Comentarios

