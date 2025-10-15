Creará México plataforma informativa sobre daños por lluvias

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un micrositio de información pública para dar seguimiento puntual a los efectos de las fuertes lluvias e inundaciones registradas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

“Estamos haciendo un micrositio de información pública para que todo esto se pueda conocer; creo que en el transcurso de la tarde ya estará disponible”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional.

El portal concentrará cifras oficiales sobre personas fallecidas, no localizadas, municipios afectados, número de refugios temporales y avances en las labores de rescate y recuperación.

Aumenta a 66 el número de fallecidos por las lluvias

Sheinbaum confirmó que una persona más falleció en Hidalgo, elevando a 66 el número total de víctimas mortales registradas por las lluvias en el país.

De acuerdo con el último informe del Comité Nacional de Emergencia, encabezado por la propia presidenta, se mantienen 75 personas no localizadas, aunque 103 ya fueron ubicadas gracias a reportes ciudadanos y la línea de atención 079.

“Más tarde podremos dar la cifra final de personas que lamentablemente fallecieron y las que aún no han sido localizadas”, precisó.

Veracruz, Puebla e Hidalgo, las entidades más afectadas

Según el reporte actualizado de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Veracruz concentra 30 decesos, Puebla contabiliza 14 y Hidalgo suma 21.

En Querétaro se registra un fallecimiento y en San Luis Potosí no se han reportado víctimas mortales.

En cuanto a personas no localizadas, las autoridades estatales informaron que 18 corresponden a Veracruz, 7 a Puebla y 50 a Hidalgo, siendo esta última la entidad con mayor número de reportes.

Por otra parte, el Comité Nacional de Emergencia continúa en sesión permanente, con la participación de dependencias federales, estatales y municipales para coordinar acciones de auxilio, evaluación de daños y recuperación de servicios.

