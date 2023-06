Crecen críticas y desunión en alianza Va por México

El método de selección del Frente Amplio por México fue rechazado por varios de los aspirantes a candidatos presidenciales.

Luego de que con la presentación del método de selección del candidato presidencial de Va por México causó gran descontento, críticas y la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, hoy se baja de la contienda una de sus cartas fuertes, Lilly Téllez.

De esta manera, la alianza opositora ha mostrado más dudas sobre quien fungiría como su candidato rumbo a la contienda electoral del año entrante, lo cual contrasta con lo que ha estado realizando Morena, el partido en el poder.

Fue el pasado lunes cuando la alianza opositora presentó el método por el que elegirán al candidato presidencial, no obstante, el anuncio ha estado lleno de cuestionamientos y críticas por parte de especialistas, políticos e incluso de quienes se perfilan para participar.

Algunos analistas políticos han señalaron que esta presentación de método parece un engaño de los partidos políticos ya que no será del todo ciudadano como se manejó en un principio, y que incluso no tiene claro y no han comentado como se manejarán los recursos que utilizarán los aspirantes.

Es claro que mientras los aspirantes de Morena llevan la delantera en su proceso para elegir al candidato presidencial, la oposición ha estado marcada por la desunión y el rechazo del método que ellos presentaron el pasado 26 de junio y que ha provocado que varios decidieran no participar en la contienda.

Hasta el momento los que ya decidieron no participar por el rechazo del método de selección presentado y entre ellos están el senador Germán Martínez, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila y ahora lo hizo Lilly Téllez, quien era una de las más importantes de la contienda.

Este miércoles la senadora panista manifestó que este método presentado el pasado lunes no garantiza que existan condiciones de equidad entre los aspirantes, por lo que anunció que “por congruencia y sentido ético” no participará en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor.

“He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. Lamento que la oposición se ponga a la altura de Morena por adelantarse a los tiempos electorales.

“No podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, enfatizó Lilly Téllez en un video.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023





Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, pidió a su colega Lilly Téllez mantenerse en la contienda por la candidatura de la alianza “Va por México”. “¡Lilly, no te bajes! Esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza”, comentó en su cuenta de Twitter.

AMLO enciende tema en la alianza opositora

Ante esta revuelta que ocurre dentro de la alianza opositora, el presidente Andrés Manuel López Obrador encendió el tema al asegurar que está entre dos, aludiendo a Xóchtil Gálvez y Santiago Creel, el candidato de la oposición, que eso ya está decidido y que el próximo martes dará a conocer el nombre.



Ya decidieron el que los va a representar y van a echar a andar una campaña mediática para encontrar al candidato de la oligarquía, hay inscritos como 15. Pero ya hicieron el acuerdo, ya tengo la información”.

En su conferencia de prensa, el preguntarle el nombre del aspirante del frente opositor, el presidente López Obrador pidió esperar a que pase la celebración del 1 de julio.