Critica Sheinbaum detención de María Corina Machado en Venezuela

“Relacionado con esta dirigente opositora en Venezuela, primero hay que escuchar bien la información, creo que ella va a dar una conferencia de prensa hoy para saber exactamente lo que pasó”

“Nosotros no perseguimos a nadie ni por sus ideas u opiniones, no estoy diciendo que se persigue en otros lados, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, tiene que haber libertad”, indicó.