Critican AMLO y Ebrard a la exembajadora Martha Bárcena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la exembajadora Martha Bárcena de haberse pasado al lado 'conservador', sin embargo aclaró que no se arrepiente de haberla designado como embajadora de Estados Unidos.

'No (me arrepiento), pero si está diciendo cosas, que no son cosas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica. Es normal que se den estas cosas, son posiciones distintas, contrapuestas', expresó el mandatario federal.