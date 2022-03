Cuauhtémoc Cárdenas avala la revocación de mandato

En entrevista con El Horizonte, excandidato presidencial afirma que sus opiniones sobre el gobierno de AMLO son ´sin tomar partido´

no te pierdas las 5 del momento

Elprogramado para abril es el espacio idóneo que deben aprovechar para reflejar sus posturas tanto quienes apoyan al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador , como los detractores de la 4T, afirmó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano De visita por Monterrey , el tres veces excandidato presidencial dijo que apoya el ejercicio, porque se trata de un instrumento democrático que debe ser aprovechado por los mexicanos."Las fuerzas políticas actuales, lo que podemos ver ahorita, es que no tienen propuestas, ninguno nos dice, este es mi proyecto de nación, ninguna dice, yo propongo tal cosa para reactivar la economía, o para superar la desigualdad", remarcó.Además, indicó que el ejercicio sentará un precedente "histórico y democrático" para ratificar a los buenos gobernantes, pero también para sacar del poder a quien no le cumpla al pueblo.Cárdenas Solórzano presentó ayer en Monterrey su libro "Por una democracia progresista", pero antes de eso dioen el que llamó a la población a participar en el revocatorio."Y me parece bien que exista esta, para cuando efectivamente algún lo requiera o la esté pidiendo."Primero, hay que entender que la democracia no nada más es electoral, esy particularmente en un sistema que se aprecie o califique democrático que haya elecciones libres, respetando el voto, sin violencia. Pero yo insistiría que la democracia no se limita a la cuestión electoral. Un valor fundamental de la democracia es la igualdad, pues tendría que haber una vida digna para todos los mexicanos. Tendría que haber educación de calidad, salud de calidad, trabajo formal, protección socialmente para todos", apuntó.De igual forma, el tres veces excandidato presidencial atajó que no se asume como "crítico" de la denominada Cuarta Transformación " que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador , sino como un observador."Requerimos mejores elecciones de las qué tenemos, tenemos mucho mejores elecciones de las que había desde 1997. Pero tenemos que garantizar que no haya dinero sucio, tenemos que garantizar que no haya funcionarios que traten de influir en las elecciones, pero si un valor básico, un valor fundamental de la democracia es la igualdad, pues requerimos justamente entender que parte de la, educación de calidad, salud de calidad, no violencia, seguridad para las personas y sus familias, y ahí es donde se debe incidir principalmente", recalcó.Por otra parte, Cárdenas Solórzano, puntualizó quefiscal que sea, no sólo de la negociación entre facciones políticas.Tal reforma, precisó, es necesaria para allegarle a los gobiernos más recursos para desarrollo e infraestructura. También, abundó, es necesaria para hacer de México un país más justo en el que los que tienen más, paguen más."Cuando veo que no crece la economía, que hay inseguridad, que hay violencia en muchas partes del país, los que me lleva a pensar es que tenemos que buscar caminos distintos a los que hay en estos últimos años y resolver los grandes problema, la pobreza, la desigualdad social, la falta de trabajo formal, el crecimiento de la economía, etc. etc."Primero, decidirse a cambiar las cosas si tenemos una economía que no crece, pues empezar a buscar debatir, estudiar, que tendríamos que hacer para crecer la economía, por ejemplo sería indispensable una reforma fiscal para que haya más recursos para las necesidades del desarrollo, para invertir en educación, salud, desarrollar la infraestructura, impulsar proyectos industriales, desarrollos regionales, me parece que etsos requieren de inversión en estos momentos hay una inversión baja, tanto pública como privada y hay que buscar de dónde obtener los recursos que se requiere el desarrollo del país para garantizar un nivel de vida digna para los mexicanos", subrayó Cárdenas Solórzano.Por último, insistió que esto sólo se puede lograr mediante un debate nacional que tenga la participación de todos los sectores.