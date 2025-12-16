Cuestiona Sheinbaum decreto de Trump sobre fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno revisa a fondo los alcances de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, aunque marcó distancia con la estrategia planteada desde Washington.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que México mantiene una visión distinta frente al problema de las drogas, enfocada en la prevención y en el origen del consumo, más que en medidas punitivas.

México analiza el alcance del decreto

Sheinbaum explicó que la decisión de Trump tiene dos vertientes, una parte que se enviará al Congreso estadounidense para convertirse en ley y otra que se aplica de forma inmediata como decreto presidencial.

“Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Apenas estamos revisando el alcance de lo que se publicó”, señaló la presidenta, al precisar que el análisis será técnico y jurídico antes de emitir una postura definitiva.

Atender las causas, no solo los delitos

La jefa del Ejecutivo federal insistió en que el combate al consumo de drogas no puede limitarse a acciones de fuerza.

A su juicio, el problema está ligado a factores sociales y emocionales, especialmente entre jóvenes.

“Por supuesto que hay que atender los delitos, pero también las causas del consumo. Si no se atienden las causas, será una u otra droga”, afirmó.

Añadió que el consumo suele estar relacionado con situaciones de abandono o desarraigo, en las que las personas buscan escapar de su realidad.

Por otra parte, reiteró que su gobierno rechaza cualquier tipo de intervención extranjera, incluso bajo el argumento de la seguridad o el combate al narcotráfico.

“Estamos en contra de cualquier intervención. La soberanía y la territorialidad no están a discusión bajo ningún motivo”, subrayó.

Aclaró que México está abierto a la colaboración y coordinación con otros países, pero siempre bajo el respeto mutuo y sin vulnerar la soberanía nacional.

