Da AMLO informes de avance en la economía de México

Entre los avances en dicho sector el presidente aseguró que no hay devaluación del peso.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brindó detalles en los avances de economía en el país como la inversión extranjera, la recaudación de impuestos y las remesas.

Entre las acciones, señaló que la unión de Televisa y Univisión, y la reestructura de Aeroméxico, fueron una parte importante, y aseguró que el presente año será el mejor para la inversión extranjera en "toda la historia".

Igualmente, el Ejecutivo expuso los ingresos del gobierno Federal junto a la recaudación de impuestos, y dijo que no hay devaluación de la moneda, si no que se ha fortalecido más que el euro y no ha habido depreciación.

"Al contrario, desde que estamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido, es de las monedas más fuertes del mundo", aseguró el mandatario federal.

En cuanto al tipo de cambio de dólar por peso, el presidente expuso que en su actual administración se aumentaron solo 3 centavos en comparación al sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que de momento se tienen $20.40 el peso mexicano por la moneda americana.

"Se presentó lo de la pandemia y nos tumbó la economía", argumentó López Obrador.