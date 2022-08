Dan 35 años de prisión al asesino del joven Hugo Carbajal

Mauricio Mora Zarza fue sentenciado a 35 años de prisión por un juez de control este miércoles por el asesinato del joven de 15 años, Hugo Carbajal.

Tras más de dos horas de audiencia y luego de que el inculpado renunciara a su juicio oral y aceptara su culpabilidad, este fue sentenciado por el delito de homicidio calificado.

Por ello, permanecerá 35 años en la cárcel y deberá pagar una multa de 725 mil pesos a la familia del joven asesinado.

Tras darse a conocer la sentencia, la madre del menor brindó un mensaje a los medios de comunicación presentes.

"Hoy yo pido a las autoridades de gobierno, ya no más niños muertos, ya no más niños sin justicia, ya no más mujeres sin justicia", declaró.