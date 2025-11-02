Dan a conocer lista de sobrevivientes del incendio en Sonora

Las autoridades estatales de Sonora dieron a conocer la lista oficial de personas sobrevivientes al incendio ocurrido en la tienda Waldo’s, ubicada en la calle Doctor Noriega, en el Centro de Hermosillo, donde 23 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) informó que mantiene un operativo permanente para acompañar a las personas afectadas y sus familias con apoyo psicológico, jurídico y social, como parte del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Personal especializado se encuentra desplegado en hospitales y puntos de apoyo para dar seguimiento a la evolución médica de las y los lesionados.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales públicos y privados, según su estado de salud.

Dos personas ya recibieron alta voluntaria durante el día.

Lista de personas hospitalizadas

Hospital ISSSTE: Brenda Daniela Pacheco Pereda (45 años), Meredith Oyukii Vicente Pacheco (15 años).

Hospital General del Estado: Concepción Moraga Cervantes (53 años, alta voluntaria), Juan Manuel Castillo Lugo (47 años, alta voluntaria).

IMSS Clínica 14: Tomasa Ochoa Vázquez (64 años).

Clínica Noroeste: María Isabel Mórale Bracamontes (20 años), Marco Segundo Reyes (80 años).

IMSS Clínica Juárez: Aurelia Dórame Medina (52 años), Jesús Manuel Casillas Ochoa (38 años).

IMSS Clínica 3: Dana Valeria Hernández (16 años), Dilenia Adriana Corrales (37 años) y Armando Álvarez Grijalva (18 años).

Las autoridades indicaron que la lista seguirá actualizándose conforme avancen las verificaciones médicas y los procesos de identificación de las víctimas.

La CEEAV reiteró su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que continuará brindando atención integral durante toda la emergencia y el proceso posterior.

Equipos médicos especializados en quemaduras e intoxicación por humo continúan atendiendo a los sobrevivientes, mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para determinar las causas del incendio, que preliminarmente se atribuye a una falla eléctrica.

Comentarios