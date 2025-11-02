Cerrar X
grevd_23c0f38f3b
Nacional

Dan a conocer lista de sobrevivientes del incendio en Sonora

Las autoridades estatales de Sonora dieron a conocer la lista oficial de personas sobrevivientes al incendio en una tienda, en el Centro de Hermosillo

  • 02
  • Noviembre
    2025

Las autoridades estatales de Sonora dieron a conocer la lista oficial de personas sobrevivientes al incendio ocurrido en la tienda Waldo’s, ubicada en la calle Doctor Noriega, en el Centro de Hermosillo, donde 23 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) informó que mantiene un operativo permanente para acompañar a las personas afectadas y sus familias con apoyo psicológico, jurídico y social, como parte del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Personal especializado se encuentra desplegado en hospitales y puntos de apoyo para dar seguimiento a la evolución médica de las y los lesionados.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales públicos y privados, según su estado de salud.

Dos personas ya recibieron alta voluntaria durante el día.

Lista de personas hospitalizadas

  • Hospital ISSSTE: Brenda Daniela Pacheco Pereda (45 años), Meredith Oyukii Vicente Pacheco (15 años).
  • Hospital General del Estado: Concepción Moraga Cervantes (53 años, alta voluntaria), Juan Manuel Castillo Lugo (47 años, alta voluntaria).
  • IMSS Clínica 14: Tomasa Ochoa Vázquez (64 años).
  • Clínica Noroeste: María Isabel Mórale Bracamontes (20 años), Marco Segundo Reyes (80 años).
  • IMSS Clínica Juárez: Aurelia Dórame Medina (52 años), Jesús Manuel Casillas Ochoa (38 años).
  • IMSS Clínica 3: Dana Valeria Hernández (16 años), Dilenia Adriana Corrales (37 años) y Armando Álvarez Grijalva (18 años).

Las autoridades indicaron que la lista seguirá actualizándose conforme avancen las verificaciones médicas y los procesos de identificación de las víctimas.

La CEEAV reiteró su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que continuará brindando atención integral durante toda la emergencia y el proceso posterior.

Equipos médicos especializados en quemaduras e intoxicación por humo continúan atendiendo a los sobrevivientes, mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para determinar las causas del incendio, que preliminarmente se atribuye a una falla eléctrica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
Whats_App_Image_2025_11_03_at_5_25_22_PM_fd92320f77
Respalda Waldo Fernández protestas contra aseguradoras
5572ae53_4057_4290_b28d_3f4767651744_e31b528f8c
Campesinos anuncian bloqueos en puentes fronterizos
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
2287ff7d_cbca_479c_b4ea_c52016ab110f_905a49ccb8
Tamaulipas: un compromiso con la conservación del medio ambiente
4586ef42_b1aa_4caa_b558_e429ed3bc101_7b9e05110a
Reynosa enfrenta grave crisis de agua y aumento en tarifas
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×