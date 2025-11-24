Dan alta a última víctima internada por explosión de pipa en Cdmx

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que la joven Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, fue dada de alta tras concluir su proceso de atención médica especializada tras resultar herida por la explosión de un pipa cargada de gas LP registrada el pasado 10 de septiembre en Iztpalapa, Ciudad de México.

A través de redes sociales, la dependencia compartió un comunicado en el que detalló que Yaneth es la última afectada que se encontraba internada tras este siniestro.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informa sobre el estado de salud de las personas lesionadas por el incidente en Iztapalapa



Fue dada de alta la joven Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, tras concluir su proceso de atención

Asímismo, informó que la menor Jazlyn Azuleth ya se encuentra en su domicilio luego de ser atendida en el Hospital Shriners de Galveston, Texas. También se reconoció el apoyo fundamental de la Fundación Michou y Mau por su colaboración en la recuperación de la menor protegida por su abuela durante la explosión.





