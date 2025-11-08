Dan alta médica a dos niños heridos por explosión de pipa en CDMX

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que dos menores de dos años fueron dados de alta tras resultar heridos por la explosión de una pipa cargada de gas LP ocurrida en la alcaldía Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales, la dependencia afirmó que los niños identificados como Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth mostraron una evolución favorable en sus respectivos estados de salud.

Mientras que Isaí concluyó su proceso de atención en el Hospital de Tacubaya, Jazlyn culminó su recuperación al mostrar avances favorables durante su estancia en el Hospital Shriners de Galveston, Texas.

Recordemos que la menor sufrió heridas menores a las probables debido a que fue protegida de las llamas del incendio por su abuela, cuya historia trascendió en redes sociales.

La dependencia sanitaria destacó las labores coordinadas por el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, así como Petróleos Mexicanos, quienes colaboraron para brindar la atención médica necesaria a las personas que resultaron afectadas por este siniestro.

Cabe destacar que la volcadura y posterior explosión de una pipa cargada con 49,000 litros de gas LP provocó la muerte de 32 personas y casi una centena de personas heridas en el Puente de La Concordia.

Perritos heridos se recuperan

Entre los afectados por este siniestro del pasado mes de septiembre, también algunos animales resultaron heridos.

Tal es el caso de "Cereza" una perrita que se encontraba en proceso de gestación de al menos cinco crías, de las cuales, solo sobrevivió una.

En redes sociales se informó que tanto Cereza como Cerecito, fueron dados de alta luego de sufrir diversas quemaduras.





