Nacional

Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista

La causa penal por el caso de ‘Goyo’ Jiménez avanza con un nuevo implicado, ligado a hechos ocurridos hace más de una década en Veracruz.

  • 15
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo un auto de formal prisión contra Santos “V”, conocido como “El Cucho”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Gregorio “Goyo” Jiménez, ocurrido en febrero de 2014 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con la dependencia, el señalado habría actuado junto con otros individuos en la privación de la libertad del reportero, quien fue sustraído de su domicilio ubicado en la comunidad de Villa Allende. Días después, el cuerpo de Jiménez fue localizado en una fosa clandestina, donde también fueron halladas otras dos víctimas, según reportes de medios locales.

La Fiscalía señaló que el ataque habría estado relacionado con la publicación de una nota periodística en la que se mencionaba a los implicados dentro de una agresión cometida con un arma punzocortante. Las primeras líneas de investigación apuntaron a que el crimen se produjo como represalia por dicha información.

Con esta resolución judicial, se acumula un tercer detenido vinculado al caso. En 2023 ya habían sido capturados José Luis “C” y Josué “C” como probables responsables del mismo hecho.

El homicidio de Gregorio Jiménez generó una amplia exigencia de justicia en aquel momento, al tratarse de un periodista que documentaba presuntas operaciones delictivas al interior del bar ‘El Palmar’, ubicado en la zona donde residía.


