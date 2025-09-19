Dan prisión preventiva a Hernán "N"; reserva derecho a declarar

Un juez de Tabasco dictó hoy prisión preventiva a Hernán "N", alias "El Abuelo" o "Comandante H", presunto cabecilla del grupo criminal "La Barredora", por lo que permanecerá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Durante una audiencia inicial celebrada este viernes por videoconferencia, el secretario de Seguridad tabasqueño se reservó su derecho a declarar.

La Fiscalía General del Estado le imputa los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, según la causa penal 386/2025.

Bermúdez Requena se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá hasta el próximo martes en la continuación de la diligencia inicial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco confirmaron que el presunto líder criminal responderá a los señalamientos únicamente a través de sus abogados.

Tras su detención formal en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (Cefereso), conocido como 'El Altiplano' en Almoloya de Juárez, Estado de México, se indicó que "El Comandante H" enfrentará el proceso judicial desde dicho reclusorio.

Comentarios