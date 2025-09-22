De la Fuente pide preservar la paz en Asamblea General de la ONU

El canciller Juan Ramón de la Fuente participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En sintonía con el tema “Juntas y juntos somos mejores”, el secretario de Relaciones Exteriores hizo un llamado a preservar la paz en América Latina y el Caribe, subrayando la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación regional.

📸 En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CELAC.



En el encuentro, el secretario destacó que América… pic.twitter.com/j79shsr6Lt — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 22, 2025

Durante la reunión de cancilleres de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), De la Fuente Ramírez destacó que la paz debe construirse sobre las bases del respeto a la soberanía de los Estados, la integridad territorial, el derecho internacional y la no injerencia en los asuntos internos, de acuerdo con lo establecido en la Carta de la ONU.

A lo largo del periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General, el canciller mexicano intervendrá en el Debate General, participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de diversas naciones.

Comentarios