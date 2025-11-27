De la Fuente solicita licencia de SRE por motivos de salud

Juan Ramón de la Fuente Ramírez solicitó este jueves licencia para separarse de la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivos de salud.

De acuerdo con la información difundida, el canciller se someterá a un procedimiento quirúrgico del área de la columna que había pospuesto desde hace un tiempo.

Desde junio de 2020, coordina la política para América del Norte en la Cancillería, donde encabeza negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel en temas de seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas.

Será Roberto Velasco, quien lo sustituya de manera temporal.

Cargos de Juan Ramón de la Fuente

El canciller nació en la Ciudad de México, en 1951. Se especializó como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, para después obtener un master en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.

De la Fuente es considerado como uno de los pilares fundamentales para posicionar a la UNAM, como una de las mejores instituciones académicas a nivel internacional.

Además, fue secretario de Salud y presidente de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias. Dirigió la Junta Directiva del Programa de la Organización de las Naciones Unidas contra el Sida en París, Francia.

