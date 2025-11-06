Declara Congreso de Perú persona non grata a Sheinbaum

El Pleno del Congreso de la República de Perú aprobó declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persona non grata, por el asilo político otorgado a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez.

Con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, se aprobó declarar persona non grata a la presidenta mexicana, en rechazo a sus recientes declaraciones sobre la situación política peruana.

La moción, impulsada por varios congresistas, fue sustentada en el argumento de que dichas manifestaciones constituyen una "inaceptable injerencia en los asuntos internos de Perú" y un agravio al sistema democrático nacional.

El congresista Ernesto Bustamante, al sustentar la moción, afirmó que Perú siempre ha mantenido una política exterior basada en el respeto mutuo y el principio de no intervención. "Sin embargo, en los últimos años, primero con el presidente López Obrador y, desde hace un año, con la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido testigos de declaraciones y actitudes que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país", expresó.

Bustamante denunció que Sheinbaum "ha dado cobijo a personas procesadas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado de diciembre de 2022", en referencia al asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. Añadió que "viola su propia Doctrina Estrada al intervenir en procesos internos del Perú" y que sus acciones "ratifican la necesidad de defender la dignidad nacional y reafirmar el respeto entre Estados soberanos".

Con esta decisión, el Congreso reafirmó la defensa de la soberanía nacional frente a lo que considera una postura hostil del gobierno mexicano, adoptando una posición de firmeza diplomática ante la injerencia extranjera.

Comentarios