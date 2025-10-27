Decomisan 385 kilos y 170 litros de metanfetamina en Sinaloa
Se presume que con este aseguramiento se impidió que miles de jóvenes recibieran una dosis de droga, dando un golpe económico a las organizaciones delictivas
- 27
-
Octubre
2025
Personal de la Agencia de Investigación Criminal encabezó un cateo para asegurar 385 kilos y 170 litros de metanfetamina este domingo, en el estado de Sinaloa.
Derivado de labores de investigación, agentes ubicaron un inmueble en el Fraccionamiento Vistas del Lago, Culiacán; el cual era utilizado para el almacenamiento de sustancias ilícitas.
Este resultado se dio a conocer por medio de las redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, donde afirmaron que dichas acciones son para frenar el tráfico de personas.
Elementos de @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico realizaron un cateo en Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2025
Con estas acciones combatimos el tráfico de drogas y debilitamos las estructuras… pic.twitter.com/pI0kgkMHDS
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, con el fin de dar seguimiento a las respectivas indagatorias.
Se presume que con este aseguramiento se detuvo que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes, dando un golpe económico a las organizaciones delictivas.
El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
En dicho dispositivo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas