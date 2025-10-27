Decomisan 385 kilos y 170 litros de metanfetamina en Sinaloa

Personal de la Agencia de Investigación Criminal encabezó un cateo para asegurar 385 kilos y 170 litros de metanfetamina este domingo, en el estado de Sinaloa.

Derivado de labores de investigación, agentes ubicaron un inmueble en el Fraccionamiento Vistas del Lago, Culiacán; el cual era utilizado para el almacenamiento de sustancias ilícitas.

Este resultado se dio a conocer por medio de las redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, donde afirmaron que dichas acciones son para frenar el tráfico de personas.

Elementos de @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico realizaron un cateo en Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina.



Con estas acciones combatimos el tráfico de drogas y debilitamos las estructuras… pic.twitter.com/pI0kgkMHDS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2025

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, con el fin de dar seguimiento a las respectivas indagatorias.

Se presume que con este aseguramiento se detuvo que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes, dando un golpe económico a las organizaciones delictivas.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

En dicho dispositivo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

