Defiende López Obrador contratación de médicos cubanos

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador defendió durante la conferencia de prensa matutina la contratación de doctores cubanos para México, ya que según el mandatario federal, todos los años hay convocatorias para médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"La salud no debe tener frontera porque es un derecho humano; nosotros vamos a cumplir el garantizar el derecho a la salud, algo que no han hecho nuestros opositores", detalló el presidente.

Así mismo, el Ejecutivo dio a conocer que el próximo martes 24 de mayo dará a conocer todas las plazas disponibles en todos los lugares dónde hacen falta médicos.

Igualmente el Ejecutivo agradeció al gobierno de Miguel Díaz-Canel por ayudar en la iniciativa de Andrés Manuel; y reiteró que no hay especialistas para atender a los mexicanos.

"A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la Ciudad de México, a media hora de un hospital, pero si tardo media hora más, no lo estaría contando", ejemplificó.