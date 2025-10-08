Defiende Presidencia reforma a Ley Aduanera para frenar evasión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la reforma a la Ley Aduanera, aprobada un día antes por la Cámara de Diputados, al destacar que su objetivo es fortalecer los controles en las aduanas, evitar la evasión fiscal y agilizar el comercio exterior.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida no está dirigida exclusivamente a los agentes aduanales, sino que refuerza la supervisión de todos los actores que participan en las operaciones de comercio internacional.

“Se tuvieron varias reuniones con la Secretaría de Hacienda y se modificaron algunos planteamientos a partir de estas pláticas”, indicó.

Sheinbaum comparó el papel de los agentes aduanales con el de notarios públicos, al ser figuras que dan fe de los registros y declaraciones de cada contenedor que ingresa o sale del país, sin embargo señaló que durante muchos años “los agentes aduanales incluso se heredaban; no había revisión”, lo que permitió prácticas poco transparentes.

La reforma, dijo, pone fin a esa falta de supervisión, al hacerlos corresponsables en caso de irregularidades dentro de las operaciones que realicen.

“Se busca que paguen los impuestos que se deben pagar y, al mismo tiempo, que el proceso sea mucho más expedito”, enfatizó.

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo federal, las modificaciones legales también refuerzan la rendición de cuentas de los servidores públicos que laboran en las aduanas y establecen nuevos mecanismos de control para prevenir la corrupción.

El propósito, subrayó, es garantizar la correcta recaudación fiscal y evitar el ingreso irregular de mercancías al país.

