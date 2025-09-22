Cerrar X
Deja ataque armado cuatro muertos y cinco detenidos en Jalisco

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército mexicano dejó un saldo preliminar de cuatro muertos y cinco detenidos en Teocaltiche, Jalisco

  • 22
  • Septiembre
    2025

La tarde del domingo 21 de septiembre de 2025 se registró un enfrentamiento entre civiles armados y personal del Ejército mexicano en la comunidad de Agua Tinta, municipio de Teocaltiche, Jalisco.

De acuerdo con reportes preliminares, el saldo fue de al menos cuatro personas muertas y cinco detenidos tras el intercambio de disparos.

Los hechos comenzaron cuando militares realizaban un patrullaje de rutina y marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta, sin embargo los sujetos se negaron a detenerse, intentaron escapar y respondieron con disparos contra las fuerzas federales.

Ante la agresión, los soldados repelieron el ataque y se inició una persecución que culminó en la misma comunidad, tras la confrontación, militares y policías estatales desplegaron un fuerte operativo en la zona, acordonando el área para garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni de los detenidos. Las autoridades locales y federales continúan investigando los hechos para esclarecer la situación.


