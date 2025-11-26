Deja huella en México el Cártel de los Soles

En México no se habla de ellos como se habla del Cartel Jalisco Nueva Generación o de Sinaloa. No aparecen en narcomantas ni disputan territorios. No levantan campamentos ni operan sicarios en la sierra. Y, sin embargo, su nombre aparece en expedientes, sanciones internacionales y acusaciones judiciales que los señalan como una de las estructuras criminales más sofisticadas de América Latina.

El Cártel de los Soles, sostiene el gobierno estadounidense, es una red incrustada en las fuerzas armadas y en el aparato del Estado venezolano, cuya actividad ya dejó evidencia verificable en territorio mexicano.

Aunque no tienen células en el país, la ruta construida desde Venezuela ha tocado suelo mexicano mediante cargamentos, aeronaves y acuerdos que los conectan con organizaciones criminales que sí dominan este lado del continente. México, sin proponérselo, se convirtió en una pieza clave de un engranaje criminal que opera desde otro gobierno.

Origen castrense

A diferencia de los cárteles mexicanos, el Cártel de los Soles no surge de la calle, sino del Estado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe en la acusación United States vs. Nicolás Maduro Moros et al. que la organización está integrada por: generales de las fuerzas armadas,

Jefes de inteligencia, altos funcionarios del gobierno venezolano y operadores militares que facilitaron el tráfico de cocaína durante años.

Los expedientes federales de Estados Unidos señalan que, al menos desde 1999, miembros del Cártel de los Soles, entre ellos el general Hugo Armando Carvajal, aprovecharon aeropuertos y pistas clandestinas en estados como Apure, Venezuela, bajo control militar, para despachar grandes cargamentos de cocaína en avión. Según las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York, esa red actuó en conspiración con las FARC, que producían la droga y la trasladaban con apoyo de funcionarios y mandos militares venezolanos.

De Caracas a México

Para México, el punto clave no fue una balacera ni una captura: fue la evidencia en las pistas. La ruta aérea descrita en los expedientes estadounidenses coincide con decomisos documentados por autoridades mexicanas como aviones procedentes de Venezuela que aterrizan en México con cargamentos de cocaína, entregados luego a grupos criminales locales.

México aparece así como punto de llegada, zona de transbordo y puerta de enlace hacia Estados Unidos.

No hay operadores venezolanos en territorio nacional, pero sí operaciones que pasan por él. La ausencia de células no elimina la presencia, la convierte en una presencia invisible, basada en la logística.

Funcionarios venezolanos

Los documentos del Distrito Sur de Nueva York y los comunicados del Departamento de Justicia identifican a las figuras centrales como el presidente Nicolás Maduro Moros, señalado como actor clave en la consolidación del entramado; Diosdado Cabello, considerado uno de los líderes del grupo; Hugo Armando Carvajal Barrios, exjefe de inteligencia militar, acusado de coordinar envíos de cocaína. Este último fue detenido en España el 9 de septiembre de 2021 y extraditado a Estados Unidos el 19 de julio de 2023 para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Además, son señalados otros oficiales de alto rango del ejército venezolano que facilitaron transporte, protección y logística.

Esa lista no proviene de rumores ni filtraciones: son nombres incluidos en acusaciones federales oficiales, documentos que siguen vigentes ante la justicia estadounidense.

La ecuación criminal

La presencia de “Los Soles” en México se sostiene en hechos verificables como cargamentos venezolanos aterrizados en territorio mexicano, asegurados por fuerzas federales; rutas aéreas y marítimas que conectan Venezuela con el sur de México, descritas en documentos judiciales; intercambio de mercancía con grupos mexicanos que dominan la distribución hacia la frontera norte. México no es cliente ni aliado político, es territorio logístico, un tramo indispensable para llegar a Estados Unidos.

Alianza en Sinaloa

La conexión más clara está con el Cártel de Sinaloa, citado por el Departamento del Tesoro como receptor de apoyo material o proveedores vinculados a Los Soles. Los análisis sobre la estructura sinaloense confirman que reciben cargamentos provenientes del corredor venezolano.

En el caso del CJNG, la coincidencia está en las rutas regionales, puertos, pistas y territorios de tránsito en Sudamérica, pero no existe una acusación formal que describa una alianza entre Los Soles y el grupo jalisciense. Comparten corredores, pero no estructura.

El Tren de Aragua

Mientras los Soles operan desde Venezuela, el Tren de Aragua sí tiene presencia en México. En 2025, autoridades capitalinas detuvieron a Nelson Arturo “N”, identificado como operador del grupo en la Ciudad de México.

Las sanciones del Departamento del Tesoro indican que el “Cártel de los Soles” ha brindado apoyo material a esta organización, que opera delitos de trata, secuestro y narcomenudeo en varios países de la región.

Influencia real

El Cártel de los Soles no disputa plazas en México. No aparece en retenes ni en videos armados. Su fuerza no está en los territorios, sino en los cargamentos, en los aeropuertos militares y en las rutas aéreas y marítimas que lo conectan con los cárteles mexicanos.

Su impacto en México puede describirse con precisión: no tiene células, sí tiene operaciones, sí tiene cargamentos documentados, sí tiene vínculos con cárteles mexicanos y es reconocido oficialmente como organización terrorista por un gobierno extranjero.

