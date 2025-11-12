Cerrar X
nacional_javier_duarte_48b0cfeb9c
Nacional

Dejan en suspenso liberación de Javier Duarte

El procedimiento para determinar si se le concede el beneficio de la preliberación continuará el 19 de noviembre, pues aún faltan testigos por comparecer

  • 12
  • Noviembre
    2025

Después de más de diez horas de audiencia en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa seguirá en prisión.

El procedimiento para determinar si se le concede el beneficio de la preliberación continuará el 19 de noviembre a las 9:45 horas, pues aún faltan testigos por comparecer.

Durante la diligencia de este martes 11 de noviembre, Ángela Zamorano Herrera, jueza de ejecución, escuchó los testimonios de cinco testigos presentados por la defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, quienes buscan acreditar la buena conducta del exgobernador veracruzano, sentenciado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, aún resta la declaración del director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández Salas, y la comparecencia de seis testigos de la Fiscalía General de la República, tres de ellos provenientes de la Fiscalía de Veracruz, quienes intentarán desvirtuar los argumentos de la defensa.

Una audiencia maratónica

En la sala, Duarte se mostró tranquilo, de semblante relajado, con su cara redonda, barba cerrada y escaso cabello, bien delineado. Llevaba una chaqueta beige con bolsas de cargo y, a simple vista, se apreciaba con buen estado físico, cercano a los 90 kilos.

Su voz sigue siendo la misma, en ese tono medio grave que lo caracteriza y que se inmortalizó con esa frase después de la audiencia de notificación en Guatemala: “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia” y que cuando se lee se trata de emular con la misma textura.

A diferencia del resto de los reclusos, su vestimenta destacaba por su cuidado y limpieza.

Durante el desarrollo, el propio Duarte tomó el micrófono para pedir que la audiencia se acelerara y pudiera celebrarse “este miércoles”, al considerar que no podían estar supeditados “a las agendas de los funcionarios citados”. La solicitud no fue concedida.

Conductas señaladas

Mientras declaraba Daniel de Nazareth Espinoza Espinoza, subdirector de custodios del Reclusorio Norte, el fiscal Manuel Granados Quiroz, de la Fiscalía General de la República, sacó a relucir varios antecedentes disciplinarios de Duarte.

Reveló que al exmandatario se le localizaron una cámara de video oculta en una pluma con entrada USB, un módem o Blu-ray de banda ancha, y latas de alcohol usadas para calentar alimentos, lo que derivó en una sanción de 15 días sin visitas en 2019.

También se expuso que Duarte solicitó colocar tablones en su celda para separar la zona del baño y la del dormitorio, una acción considerada inapropiada por vulnerar la seguridad del centro penitenciario.

Entorno carcelario

Durante la jornada comparecieron Leticia Garnica González, directora jurídica del Reclusorio Norte; Francisco Javier Morales, del área de apoyo penitenciario; Diego Quiroz Rodríguez, director de sentencias; y Oswaldo González Rojas, subdirector penitenciario y de custodia, ahora asignado al penal de Santa Marta; y Nazareth Espinoza.

En la audiencia se mencionó que el Reclusorio Norte alberga a 6,500 internos, vigilados por 1,032 custodios distribuidos en tres turnos.

Falta por resolver

Para que Duarte pueda acceder a la libertad anticipada, deberá acreditar buena conducta, demostrar actividades de reinserción social y no tener procesos penales abiertos.

Su abogado, Pablo Campuzano, explicó que la imputación por desaparición forzada que alguna vez enfrentó en el fuero local “ya prácticamente no impide su preliberación”.

La jueza determinó que la audiencia continuará el 19 de noviembre, cuando se presenten los testimonios restantes. Hasta entonces, Javier Duarte permanecerá en el reclusorio norte, esperando que la nueva sesión defina el curso de su solicitud.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
Asegura Presidencia que Duarte está por concluir su condena
Whats_App_Image_2025_11_11_at_7_03_24_PM_c2cadf1830
¿Javier Duarte, con un pie en la calle… o un giro sorpresivo?
venezuela_militares_2427025c01
Inicia Venezuela ejercicios militares ante tensión con EUA
publicidad

Últimas Noticias

liga_mx_var_semiautomatico_900f3ea8fc
Liga MX estrenará fuera de lugar semiautomático en Liguilla
etrhw5rhb_bf61848db7
Trabajadores de AHMSA amenazan con desobediencia civil
Capturarghrgherherhe_2624fc0bf9
Privilegian becas sobre inversión en instituciones: diputada
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
publicidad
×