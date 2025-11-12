Dejan en suspenso liberación de Javier Duarte

Después de más de diez horas de audiencia en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa seguirá en prisión.

El procedimiento para determinar si se le concede el beneficio de la preliberación continuará el 19 de noviembre a las 9:45 horas, pues aún faltan testigos por comparecer.

Durante la diligencia de este martes 11 de noviembre, Ángela Zamorano Herrera, jueza de ejecución, escuchó los testimonios de cinco testigos presentados por la defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, quienes buscan acreditar la buena conducta del exgobernador veracruzano, sentenciado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, aún resta la declaración del director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández Salas, y la comparecencia de seis testigos de la Fiscalía General de la República, tres de ellos provenientes de la Fiscalía de Veracruz, quienes intentarán desvirtuar los argumentos de la defensa.

Una audiencia maratónica

En la sala, Duarte se mostró tranquilo, de semblante relajado, con su cara redonda, barba cerrada y escaso cabello, bien delineado. Llevaba una chaqueta beige con bolsas de cargo y, a simple vista, se apreciaba con buen estado físico, cercano a los 90 kilos.

Su voz sigue siendo la misma, en ese tono medio grave que lo caracteriza y que se inmortalizó con esa frase después de la audiencia de notificación en Guatemala: “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia” y que cuando se lee se trata de emular con la misma textura.

A diferencia del resto de los reclusos, su vestimenta destacaba por su cuidado y limpieza.

Durante el desarrollo, el propio Duarte tomó el micrófono para pedir que la audiencia se acelerara y pudiera celebrarse “este miércoles”, al considerar que no podían estar supeditados “a las agendas de los funcionarios citados”. La solicitud no fue concedida.

Conductas señaladas

Mientras declaraba Daniel de Nazareth Espinoza Espinoza, subdirector de custodios del Reclusorio Norte, el fiscal Manuel Granados Quiroz, de la Fiscalía General de la República, sacó a relucir varios antecedentes disciplinarios de Duarte.

Reveló que al exmandatario se le localizaron una cámara de video oculta en una pluma con entrada USB, un módem o Blu-ray de banda ancha, y latas de alcohol usadas para calentar alimentos, lo que derivó en una sanción de 15 días sin visitas en 2019.

También se expuso que Duarte solicitó colocar tablones en su celda para separar la zona del baño y la del dormitorio, una acción considerada inapropiada por vulnerar la seguridad del centro penitenciario.

Entorno carcelario

Durante la jornada comparecieron Leticia Garnica González, directora jurídica del Reclusorio Norte; Francisco Javier Morales, del área de apoyo penitenciario; Diego Quiroz Rodríguez, director de sentencias; y Oswaldo González Rojas, subdirector penitenciario y de custodia, ahora asignado al penal de Santa Marta; y Nazareth Espinoza.

En la audiencia se mencionó que el Reclusorio Norte alberga a 6,500 internos, vigilados por 1,032 custodios distribuidos en tres turnos.

Falta por resolver

Para que Duarte pueda acceder a la libertad anticipada, deberá acreditar buena conducta, demostrar actividades de reinserción social y no tener procesos penales abiertos.

Su abogado, Pablo Campuzano, explicó que la imputación por desaparición forzada que alguna vez enfrentó en el fuero local “ya prácticamente no impide su preliberación”.

La jueza determinó que la audiencia continuará el 19 de noviembre, cuando se presenten los testimonios restantes. Hasta entonces, Javier Duarte permanecerá en el reclusorio norte, esperando que la nueva sesión defina el curso de su solicitud.

Comentarios