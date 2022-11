Dejará López Obrador de insistir en reforma electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dejará de insistir al Poder Legislativo para que apruebe su reforma constitucional respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), y anunció que en lugar de ello buscará una reforma legal.

Dentro de su conferencia de prensa matutina el Ejecutivo señaló que hay intereses de por medio y aclaró que 'la oposición' piensa que, 'si se quedan con el INE como está, contará un instrumento para el fraude'.

Igualmente agregó que hay diputados que buscan que no haya legisladores plurinominales, ni que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación junto a los Consejeros del INE sean elegidos por el pueblo, por ello rechazaron la reforma.

'No, ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en ves de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales', comentó.

'¿Qué es lo que no aceptan? Que los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? Que que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre entonces eso no lo aceptan, como no lo aceptan pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución, lo que establece, nos permita lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones', añadió.