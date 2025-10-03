Cerrar X
Nacional

Denuncian a altos mandos de seguridad del PJF por acoso y abusos

Dos altos mandos de la seguridad del Poder Judicial Federal, Jorge Aarón Hirschber Salazar y Natanael Sosa Hernández, enfrentan denuncias de acoso laboral

  • 03
  • Octubre
    2025

Personal de seguridad del Poder Judicial de la Federación denunció y pidió que se investigue a Jorge Aarón Hirschber Salazar, Coordinador de Seguridad del PJF, y a Natanael Sosa Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Operativa, a quienes acusan de acoso laboral y sexual, hostigamiento, maltrato y la imposición de jornadas de trabajo excesivas, además de señalar que arrastran un negro pasado en corporaciones policíacas.

La denuncia, dirigida al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, expone que los funcionarios impusieron jornadas laborales de más de 12 horas diarias y obligaron a trabajar en sábados y domingos con turnos de al menos siete horas, sin derecho a comida y con salidas condicionadas a la autorización del “mando”.

Describieron un ambiente de humillación y maltrato que callan por miedo a perder su trabajo. Son expresiones denigrantes hacia el personal basadas en su edad, apariencia o condición física, tales como: “Tú no me sirves por chaparro, por viejo, por prieto, no cumples el perfil”.

La denuncia puntualiza que tanto Hirschber como Sosa, conocidos por los alias de “Serpico” y “Apolo”, respectivamente, han protagonizado un clima de hostigamiento que ya ha provocado renuncias en distintas áreas. Además, los trabajadores recuerdan que ambos arrastran una reputación negativa por presuntos antecedentes de acoso y prepotencia en la Policía de la Ciudad de México y en el Servicio de Protección Federal.

Los firmantes exigen una investigación inmediata contra Jorge Aarón Hirschber Salazar y Natanael Sosa Hernández, al considerar que sus actos representan una violación a las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos.

La Coalición de Trabajadores de Confianza del Poder Judicial de la Federación hizo un llamado firme: “¡Basta de injusticias!”, solicitando que se esclarezcan los hechos y se frene el ambiente de abuso laboral.


