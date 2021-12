Descarta AMLO otro cierre de actividades por Ómicron

Ante la posible llegada de la variante del Covid-19 "Ómicron", el presidente Andres Manuel López Obrador descartó un nuevo cierre de actividades en México.

Durante la conferencia matutina, el mandatario señaló que todavía no existe información suficiente sobre la nueva variante, sin embargo, aseguró que su gobierno está preparado para afrontarla.

Aunque la nueva cepa fue calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "preocupante", López Obrador pidió a la población mantener la calma y no alertarse.

Además, como respuesta del gobierno de México, se intensificará el programa nacional de vacunación contra el Coronavirus, con el fin de terminar de inmunizar a los adultos rezagados y a los adolescentes de 15 a 17 años.

"No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, sí hay mucha información en los medios, pero no debemos espantarnos, hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica", reiteró el presidente López Obrador.