Descarta AMLO reforzar seguridad en Guerrero tras masacre

Tras la masacre ocurrida en San Miguel Totolapan, Guerrero, en donde murieron 20 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no reforzará la seguridad en dicha zona.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario federal detalló que esta matanza es un 'asunto gravísimo', por lo que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

A pesar de calificar este hecho como 'grave', AMLO descartó por el momento un reforzamiento en la seguridad de dicha región, argumentando que se ha estado atendiendo la zona al ser cuestionado por un periodista durante la conferencia matutina.

El mandatario federal indicó que en próximos días se dará a conocer los resultados de la investigación de esta lamentable masacre en donde fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Totolapan.

“No puedo por razones lógicas, dar más información, pero sí se está actuando, porque en nuestro Gobierno no se permite la impunidad, no es como antes que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos, masacres y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”, argumentó.