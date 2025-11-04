Cerrar X
Nacional

Descarta Presidencia intervención militar de Trump en México

Claudia Sheinbaum negó que el presidente Donald Trump esté preparando tropas para combatir al crimen organizado en México

  • 04
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté organizando el envío de militares a México para combatir al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática: “No se permitirá que Estados Unidos ingrese con tropas a México. Eso no va a ocurrir”.

Cooperación basada en inteligencia y respeto

Sheinbaum explicó que ambos gobiernos mantienen un acuerdo de entendimiento en materia de seguridad, sustentado en la coordinación e intercambio de inteligencia, no en la intervención militar.

“La colaboración se da desde el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional. México acepta cooperación, no subordinación”, puntualizó.

La mandataria recalcó que su gobierno no acepta posturas que impliquen injerencia extranjera y que cualquier apoyo del país vecino será únicamente de carácter técnico o informativo.

“Podemos fortalecer estrategias conjuntas contra la delincuencia organizada, pero siempre dentro del marco de la soberanía mexicana”, agregó.

México y EUA mantienen diálogo constante

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo federal, la relación con Washington se encuentra en un clima de respeto y entendimiento, con la intención de abordar los desafíos de seguridad y migración de forma compartida.

“Seguimos trabajando juntos por la seguridad de nuestras naciones, pero sin vulnerar la independencia de México”, concluyó.

 


