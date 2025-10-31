Descarta reclutamiento de 28 adolescentes rescatados en Sinaloa

La Fiscalía del Estado de Sinaloa confirmó que los 27 menores que fueron rescatados a bordo de una embarcación el pasado jueves, viajaban por voluntad propia.

A través de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, se reportó que se encontraban bajo protección del DIF del municipio de Ahome.

Según sus testimonios, los menores indicaron que no fueron privados de la libertad, ni maltratados, pero detallaron que laboraban en el municipio de Comundú, en la recolección de espárragos.

La Fiscalía del Estado informó que continúan con las investigaciones correspondientes y se dirigían hacia Baja California Sur.

Presidenta descarta reclutamiento de menores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los 27 menores rescatados provenían del Estado de Chiapas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal detalló que las presuntas víctimas informaron que se dirigían a trabajar, pero no son mayores de edad.

"Está detenido el adulto que los acompañaba y se está haciendo la investigación para saber a donde iban a ir a trabajar, si hay un modelo de explotación infantil" explicó la presidenta.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo descartó que se trate de reclutamiento del crimen organizado, por lo que afirmó que se trata de un caso laboral.

"Lo que informaron hoy en el Gabinete, es que es más de niños y adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo. A veces en Baja California Sur y a veces en Baja California Norte".

Además, destacó que son dos esquemas los que se manejan el modelo es: menores de edad y de contratación. Afirmó que se investiga sobre los propietarios del barco.

