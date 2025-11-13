Descarta Sheinbaum revocación de mandato para gobernadores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sean sometidos a revocación de mandato en 2027, como propuso el Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia, la mandataria explicó que su gobierno solo se enfocará en el proceso presidencial, ya previsto en la Constitución, y subrayó que cada entidad federativa tiene la facultad de decidir si aplica o no este mecanismo de participación ciudadana.

“Depende de los gobernadores y de las constituciones locales”

Sheinbaum respondió así al “reto” lanzado por el PAN, que planteó extender la revocación de mandato a todos los niveles de gobierno.

“Depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República; cada estado tendría que definirlo, nosotros definimos lo que tiene que ver con la Presidencia”, señaló.

Además, recordó que algunos mandatarios estatales ya han expresado interés en promover la revocación en sus entidades, pero insistió en que la decisión no corresponde al gobierno federal, sino a los congresos y pueblos locales.

Solo se aplicará a la Presidencia de la República

La titular del Poder Ejecutivo federal precisó que el proceso de revocación de mandato presidencial será el único en marcha durante 2027, de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional aprobada en 2019.

Dicho mecanismo permite que la ciudadanía evalúe la continuidad del titular del Ejecutivo federal a la mitad de su sexenio, mediante una consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

PAN propone ampliar la figura a gobiernos estatales

La propuesta del PAN busca incluir a gobernadores y a la jefa de Gobierno de la CDMX en el ejercicio de revocación de mandato, bajo el argumento de que todos los niveles de gobierno deben rendir cuentas ante los ciudadanos.

