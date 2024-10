Despiden a Ifigenia Martínez en el Congreso de San Lázaro

"No sé ni cómo calificarlo, la verdad no tengo palabras, pero es deleznable esta idea que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento, tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema", expuso

"Ifigenia estaba delicada de salud, me lo informaron en su momento, y yo, obviamente, a los familiares les dije que, si no era necesario que fuera, no queríamos exponerla, pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el 1 de octubre, entonces fue una decisión de ella asistir”, aseguró